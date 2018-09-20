Госдума хочет облегчить жизнь россиянам, оказавшимся под следствием

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-20T12:39:13+03:00

Депутаты рассматривают законопроект, который позволит подозреваемым, находящимся в СИЗО и ИВС, встречаться с родным без разрешения следователя

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В Госдуме допускают, что жизнь россиян, которые оказались под следствием, может стать легче. Им разрешат встречаться с родственниками без разрешения следователя. Сейчас допускается два свидания в месяц и только с письменного согласия работника следствия. Если законопроект будет принят, то число свиданий увеличится до четырех, а проводить их можно будет после простого уведомления следователя.

В правительстве пока раскритиковали данный законопроект, указав на трудности для следствия. А вот адвокаты поддерживают инициативу, отмечая, что следователи очень часто «манипулируют свиданиями», чтобы получить нужную информацию от подозреваемого.

Глава Комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов, автор инициативы, отмечает, что сегодня следователь на свое личное усмотрение может дать согласие или отказать. Никакими нормативными актами отказ не регламентируется, это недопустимо и ущемляет права подозреваемых.

Новый порядок может дать исключение встречам с близкими родственниками: супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами, дедушками и бабушками.

Порядок свидания с иными лицами останется без изменения – по усмотрению следователя, сообщает газета «Известия».