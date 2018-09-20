2018-09-20T12:47:18+03:00
Общество

Хозяин итальянского ресторана вернул туристке сумку с 13 тысячами евро

Девушка обнаружила пропажу, когда уже летела в самолете
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Итальянец помог забывчивой туристке вернуть 13 тысяч евроИтальянец помог забывчивой туристке вернуть 13 тысяч евро
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В Неаполе хозяин ресторана помог забывчивой туристке вернуться ее сумочку с тринадцатью тысячами евро. Девушка улетела в другую страну без денег, однако честный мужчина передал все средства полиции.

Инцидент произошел в аэропорту города. Девушка должна была улетать, и перед посадкой зашла в кафе пообедать. Однако, по всей видимости торопилась так сильно, что забыла сумочку за столиком, и вспомнила об этом уже сидя в самолете.

Сообразительная туристка не растерялась и быстра нашла в социальной сети страницу ресторана, где обедала. Она отправила владельцу сообщение, в котором объяснила ситуацию и попросила ей помочь. По словам девушки, в сумочке должно было быть примерно 500 евро.

Мужчина проникся историей и лично отправился в ресторан искать сумочку. Оказалось, что все это время она пролежала на полу, рядом со стулом, передает сайт телеканала «Звезда».

Тогда честный итальянец отнес находку в полицию, даже не посмотрев, что лежит внутри.

Уже в участке выяснилось, что портмоне чуть больше денег, чем сообщила владелица. Стражи порядка нашли здесь 6900 долларов и 6000 евро.

Девушка сообщила, что скоро вернется в Неаполь, чтобы забрать свое имущество, пишет ФАН.

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