Трамп назвал худшую ошибку властей США за всю историю страны
Президент США Дональд Трамп назвал самую крупную ошибку своей страны за всю ее историю. Он считает, что это введение войск на Ближний Восток во времена бывшего лиедра Джорджа Буша-младшего.
«Хотя (экс-президент Барак) Обама, возможно, поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны», — сказал Трамп в интервью The Hill.
Он отметил, что Вашингтон направил на эту операцию 7 триллионов долларов, а человеческие потери с двух сторон составили «миллионы жизней».
Как сообщило издание, Пентагон оценил расходы на боевые действия в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год в 1,52 триллиона долларов. Но Брауновский университет в своем докладе заявил о 5,6 триллиона долларов на ближневосточную кампанию по данным на сентябрь 2017 года.