Трамп назвал худшую ошибку властей США за всю историю страны

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-20T13:33:07+03:00

По мнению американского лидера, это введение войск на Ближний Восток во времена Джорджа Буша-младшего

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Президент США Дональд Трамп назвал самую крупную ошибку своей страны за всю ее историю. Он считает, что это введение войск на Ближний Восток во времена бывшего лиедра Джорджа Буша-младшего.

«Хотя (экс-президент Барак) Обама, возможно, поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны», — сказал Трамп в интервью The Hill.

Он отметил, что Вашингтон направил на эту операцию 7 триллионов долларов, а человеческие потери с двух сторон составили «миллионы жизней».

Как сообщило издание, Пентагон оценил расходы на боевые действия в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год в 1,52 триллиона долларов. Но Брауновский университет в своем докладе заявил о 5,6 триллиона долларов на ближневосточную кампанию по данным на сентябрь 2017 года.