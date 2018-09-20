В Колумбии грузовик врезался в толпу, погибли 8 человек

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-20T14:00:46+03:00

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В Колумбии самосвал в резался в толпу людей, которые пришли посмотреть на последствия крупной аварии. В результате дорожного происшествия погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести и были направлены в местные больницы.

Сообщается, что на трассе, соединяющей города Гуадуас и Пуэрто-Сальгар, произошла крупная авария, которая и собрала целую толпу зевак. Именно они и оказались жертвами другого происшествия.

Отмечается, что в результате происшествия движение на автомобильной дороге перекрыто не было, поэтому другие водители просто объезжали столкнувшиеся машины и свидетелей. Однако водитель одного из самосвалов не справился с управлением и врезался в толпу пешеходов. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. Причиной ДТП могли стать отказавшие у большегруза тормоза, пишет сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что грузовик влетел в толпу на полной корости, отчего несколько человек скончались на месте. К остальным подоспели врачи «скорой» и оказали им необходимую помощь. Однако некоторые пострадавшие получили столь серьезные травмы, что им потребовалась госпитализация, передает телеканал «360».