2018-09-20T14:08:40+03:00
Политика

Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения недостоверной информации

Законопроект предлагает наказание в виде или штрафа до 50 тысяч рублей или лишения свободы до одного года
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения ложной информацииГосдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения ложной информацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 20 сентября, Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о введении уголовной ответственности за отказ от прекращения распространения или публикации опровержения недостоверных данных.

Изменение о наказании за неисполнение соответствующих судебных актов внесут в статью 315 Уголовного кодекса. Уголовная ответственность будет введена в отношении граждан, получивших административное наказание за отказ в срок прекратить распространение ложной информации.

Законопроект предлагает наказание в виде или штрафа до 50 тысяч рублей или лишения свободы до одного года, а также обязательных работ до 240 часов.

Кроме того, Госдумой были также приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым вводится ответственность за невыполнение судебного предписания о запрете на распространение сведений, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение ложной информации.

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