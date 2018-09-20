Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения недостоверной информации

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-20T14:08:40+03:00

Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения ложной информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект предлагает наказание в виде или штрафа до 50 тысяч рублей или лишения свободы до одного года

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В четверг, 20 сентября, Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о введении уголовной ответственности за отказ от прекращения распространения или публикации опровержения недостоверных данных.

Изменение о наказании за неисполнение соответствующих судебных актов внесут в статью 315 Уголовного кодекса. Уголовная ответственность будет введена в отношении граждан, получивших административное наказание за отказ в срок прекратить распространение ложной информации.

Законопроект предлагает наказание в виде или штрафа до 50 тысяч рублей или лишения свободы до одного года, а также обязательных работ до 240 часов.

Кроме того, Госдумой были также приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым вводится ответственность за невыполнение судебного предписания о запрете на распространение сведений, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение ложной информации.