Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения недостоверной информации
В четверг, 20 сентября, Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о введении уголовной ответственности за отказ от прекращения распространения или публикации опровержения недостоверных данных.
Изменение о наказании за неисполнение соответствующих судебных актов внесут в статью 315 Уголовного кодекса. Уголовная ответственность будет введена в отношении граждан, получивших административное наказание за отказ в срок прекратить распространение ложной информации.
Законопроект предлагает наказание в виде или штрафа до 50 тысяч рублей или лишения свободы до одного года, а также обязательных работ до 240 часов.
Кроме того, Госдумой были также приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым вводится ответственность за невыполнение судебного предписания о запрете на распространение сведений, передает РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение ложной информации.