2018-09-20T14:30:14+03:00
Политика

Порошенко пообещал не допустить снятия санкций с России

По мнению украинского лидера, существует риск, что Запад ослабит ограничения против Москвы
Денис СУХОВ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Москва пытается добиться снятия западных санкций, что свидетельствует об их эффективности. В свою очередь Киев должен не допустить ослабления антироссийских ограничений, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы будем последовательно противодействовать попыткам ослабить санкционное давление на Россию. Почти уверен, что снятия мы не допустим, но знайте, что риск смягчения есть», - отметил Порошенко, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

Напомним, на фоне событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Евросоюз, США и ряд их союзников ввели против Москвы ряд политических и ограничительных мер.

Отмена санкций увязывается с полным выполнением Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе - одним из подписантов документа является Россия. Время от времени европейские и американские официальные лица добавляют к этому условию возвращение Крыма Украине.

В то же время многие члены ЕС, в частности Италия, активно выступают за отмену антироссийских санкций, которые вместе с ответными мерами Москвы наносят европейской экономике заметный вред. Кроме того, противники санкций указывают на их бесперспективность в части изменения политического курса российского руководства, а также на необходимость диалога с Москвой для разрешения многих международных кризисов.

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