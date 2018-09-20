Четверг может стать рекордно теплым в Москве

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-20T14:34:23+03:00

Предыдущий рекорд был зафиксирован в этот день в 1937 году, когда температура воздуха достигла 24,2 градуса выше нуля

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В четверг, 20 сентября, температура воздуха в столице России может стать рекордной для этого дня. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 сентября 1937 года, когда температура воздуха достигла 24,2 градуса выше нуля.

В четверг в Москве столбики термометров покажут до 23-25 градусов тепла, ожидают в центре погоды «Фобос». По прогнозам метеорологов, такой же характер метеоусловий возможен в столице в первый выходной день, сообщает агентство «Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на этой неделе в Москву вернется 20-градусное тепло, температура воздуха будет на 5,4 градуса выше климатических норм, несмотря на небольшие дожди и прохладные ночи. По данным специалистов «Фобоса», осень придет в среднюю полосу России в последнюю неделю сентября, с 24 по 30 число.