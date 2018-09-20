С российского спорта сняли санкции: большинство исполкома WADA проголосовало за восстановление РУСАДА

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-20T15:03:07+03:00

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В четверг, 20 сентября, на Сейшельских островах прошло заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства. На нем обсуждался в числе прочих вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства. В конце прошлой недели ВАДА пошло на ряд смягчений в вопросе восстановления РУСАДА.

В состав исполкома входят 12 человек, включая главу организации Крэйга Риди. И они приняли решение о восстановлении в правах РУСАДА, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники. Оно было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после ряда скандальных публикаций немецкого журналиста Хайо Зеппельта.

Это - отличная новость для российского спорта. Ряд международных федераций уже успел наложить санкции на наших атлетов после публикации доклада Ричарда Макларена. В самом тяжелом положении оказалась легкая атлетика - наши атлеты уже давно выступают под нейтральным флагом.

И в случае непризнания РУСАДА сегодня могли бы полностью попасть под запрет. Однако же, теперь каждая из международных федераций будет в отдельном порядке решать судьбу наших спортсменов, но главное - московская антидопинговая лаборатория вновь сможет работать.