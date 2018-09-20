Китай произвел успешный пуск ракет-носителей со спутниками навигационной системы Beidou
Китай произвел успешный пуск ракет-носителей "Чанчжэн-3B" с 37-м и 38-м навигационным спутниками глобальной навигационной системы Beidou.
Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), пуск прошел в среду с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны. Оба космических аппарата выведены на заданную орбиту.
После серии тестов спутники будут работать вместе с другими запущенными ранее. К концу текущего года планируется нарастить до 18 число выведенных на орбиту аппаратов в системе Beidou-3. К концу 2020 года количество таких спутников должно составить 30 штук.
Ожидается, что создаваемая Китаем глобальная навигационная система Beidou будет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. К 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.