2018-09-20T14:55:15+03:00
Наука

Китай произвел успешный пуск ракет-носителей со спутниками навигационной системы Beidou

Навигационные спутники стали 37-м и 38-м спутниками глобальной навигационной системы
Екатерина БОЛГОВА
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Китай вывел на орбиту 37-й и 38-й навигационные спутники BeidouКитай вывел на орбиту 37-й и 38-й навигационные спутники BeidouФото: REUTERS
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Китай произвел успешный пуск ракет-носителей "Чанчжэн-3B" с 37-м и 38-м навигационным спутниками глобальной навигационной системы Beidou.

Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), пуск прошел в среду с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны. Оба космических аппарата выведены на заданную орбиту.

После серии тестов спутники будут работать вместе с другими запущенными ранее. К концу текущего года планируется нарастить до 18 число выведенных на орбиту аппаратов в системе Beidou-3. К концу 2020 года количество таких спутников должно составить 30 штук.

Ожидается, что создаваемая Китаем глобальная навигационная система Beidou будет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. К 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.

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