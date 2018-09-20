Евросоюз заподозрил Amazon в недобросовестной конкуренции

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-20T15:10:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Евросоюз заподозрил самый большой в мире онлайн-ритейлер Amazon в недобросовестной конкуренции. Проверку площадки проведет Европейский антимонопольный регулятор .

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Она отметила, что в настоящее время планируются неофициальные проверки. Дело в том, что Amazon, публикуя на своем сайте товары различных продавцов, при этом мог использовать полученные от них сведения для конкуренции с ними. Известно, что ритейлер не только реализует товары различных продавцов, но и продает собственную продукцию.

«Мы пока находимся в самом начале и пока официально не возбуждали дела. Мы пытаемся сформировать полную картину этой ситуации»,— сказал Вестагер.

Проверки планируются по итогам собственных наблюдений регулятора за обстановкой на рынке онлайн-торговли в прошлом году, жалобы от продавцов на этот счет не поступали, передает агентство Reuters.