2018-09-20T15:10:48+03:00
Экономика

Евросоюз заподозрил Amazon в недобросовестной конкуренции

Проверку крупнейшего в мире онлайн-ритейлера проводит Европейский антимонопольный регулятор
Екатерина БОЛГОВА
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В ЕС заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренцииВ ЕС заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренцииФото: REUTERS
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Евросоюз заподозрил самый большой в мире онлайн-ритейлер Amazon в недобросовестной конкуренции. Проверку площадки проведет Европейский антимонопольный регулятор .

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Она отметила, что в настоящее время планируются неофициальные проверки. Дело в том, что Amazon, публикуя на своем сайте товары различных продавцов, при этом мог использовать полученные от них сведения для конкуренции с ними. Известно, что ритейлер не только реализует товары различных продавцов, но и продает собственную продукцию.

«Мы пока находимся в самом начале и пока официально не возбуждали дела. Мы пытаемся сформировать полную картину этой ситуации»,— сказал Вестагер.

Проверки планируются по итогам собственных наблюдений регулятора за обстановкой на рынке онлайн-торговли в прошлом году, жалобы от продавцов на этот счет не поступали, передает агентство Reuters.

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