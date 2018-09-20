Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-20T15:12:44+03:00

Правонарушение будет караться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов

Изменить размер текста: A A

Государственная Дума приняла во втором чтении президентский законопроект об уголовном наказании за необоснованное увольнение или отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста.

В качестве санкции за подобное правонарушение законопроект предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Под предпенсионным возрастом подразумевается период до пяти лет перед выходом на пенсию. Ко второму чтение к президентской инициативе поступили три поправки, все они были отклонены.

В пояснительной записке к документу указывается, что проект закона направлен на на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России, в том числе на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости этой системы.

В июле Госдума приняла законопроект об изменениях пенсионной системы, которые подразумевают повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В свою очередь глава государства Владимир Путин выступил в августе с телеобращением, в котором предложил поднять пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63, обеспечить право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста и ввести уголовное наказание за их необоснованное увольнение.