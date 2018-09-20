2018-09-20T15:24:10+03:00
В мире

Южнокорейский президент передаст Трампу послание от Ким Чен Ына

Мун Чжэ Ин выразил надежду, что мирный договор с Пхеньяном будет подписан уже в ближайшем будущем
Денис СУХОВ
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен ЫнПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен передать американскому коллеге Дональду Трампу послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом глава южнокорейского государства заявил на брифинге по итогам своего визита в Пхеньян.

«Когда я на следующей неделе встречусь с президентом Трампом, я передам ему послание от председателя Ким Чен Ына», - сообщил Мун Чжэ Ин, отметив, что также обсудит с американским лидером детали денуклеаризации Корейского полуострова, которые не отражены в итоговом заявлении саммита в Пхеньяне.

Также Ким Чен Ын в ходе консультаций с южнокорейским президентом выразил надежду на скорую встречу с Трампом.

Кроме того, Мун Чжэ Ин рассчитывает, что мирный договор с КНДР будет подписан уже в ближайшее время. Пока лидеры Северной и южной Кореи договорились о проведении межпарламентских переговоров и снижении военного напряжения в демилитаризованной зоне на границе между странами.

«Председатель (Госсовета КНДР) Ким выразил свое желание закончить полную денуклеаризацию в ближайшее время и сосредоточиться на экономическом развитии», - заключил президент Южной Кореи.

Напомним, 18-20 сентября в Пхеньяне состоялся третий в этом году саммит КНДР-Южная Корея на высшем уровне. Мун Чжэ Ин прибыл в столицу Северной Кореи во главе делегации из 150 чиновников и представителей бизнеса.

По итогам саммита стороны подписали совместную декларацию, в которой договорились свести к минимуму риск враждебных действия и провокаций в демилитаризованной зоне. Также КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене.

Министры обороны двух стран достигли соглашения о прекращении масштабных учений и полетов военной авиации в приграничной зоне.

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