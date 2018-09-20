2018-09-20T15:29:40+03:00
Экономика

Путин заявил, что объем поддержки семьям с детьми составит 2,7 трлн рублей за шесть лет

Об этом президент России сообщил, выступая на втором Евразийском женском форуме
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что на меры поддержки семей с детьми в Росиси будет направлено почти 2,7 трлн рублей за шесть лет.

"Общий объем финансовой поддержки, которую в рамках национального проекта (рассчитанного на шесть лет) получат российские семьи при рождении детей, составит почти 2,7 трлн рублей", - сказал Путин, выступая на втором Евразийском женском форуме.

Он отметил, что проект является продолжением масштабных по поддержке материнства и детства в стране. Глава государства напомнил о продлении программы материнского капитала, а также о помощи семьям с низким достатком и семьям с детьми-инвалидами. "Конечно, этого пока недостаточно, это даже слишком мало, очень мало", - добавил Путин.

По его словам, начато субсидирование ставки по ипотечным кредитам семьям с двумя и более детьми. Кроме того, будет оказано дополнительная помощь семьям, проживающим на Дальнем Востоке.

Президент подчеркнул, что с 2019 года в стране будут запущены бесплатные госпрограммы повышения квалификации для женщин в декрете, а в ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях, передает ТАСС.

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