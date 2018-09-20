Финляндия заподозрила российское учебное парусное судно в нарушении границы

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-20T15:59:46+03:00

По данным финского министерства обороны, судно около 20 минут находилось в финских территориальных водах Архипелагового моря в Балтийском море

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Финляндия заподозрила российское учебное парусное судно в нарушении государственной границы. По данным Минобороны этой страны, судно около 20 минут находилось в финских территориальных водах Архипелагового моря в Балтийском море.

"Российский парусник подозревается в незаконном нахождении в территориальных водах Финляндии утром 20 сентября. Нарушение зафиксировано в Архипелаговом море. Пограничная служба расследует инцидент", — говорится в сообщении финского военного ведомства.

При этом министерство обороны Финялндии не стало комментировать эту информацию.

"Не можем добавить ничего к тому, что уже сообщалось ранее", — сказал представитель ведомства Кристиан Ваккури, передает РИА Новости.

Архипелаговое море является частью Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах территориальных вод Финляндии. Оно омывает крупнейший архипелаг по числу входящих в него островов.