2018-09-20T16:11:18+03:00
Спорт

Глава ВАДА официально объявил о восстановлении РУСАДА в правах

Крейг Риди прокомментировал решение, назвав его важным
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Крейг Риди объявил о восстановлении РУСАДА.Крейг Риди объявил о восстановлении РУСАДА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполком ВАДА в четверг, 20 сентября, официально признал РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу. Об этом официально заявил глава организации Крейг Риди, дав первый официальный развернутый комментарий по этой теме:

- Сегодня мы приняли важное решение восстановить РУСАДА в правах, признав соответствующим кодексу. Это решение предусматривает четкий график, по которому должен быть предоставлен доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории. В случае, если это не будет выполнено, комитет по соответствию признает РУСАДА снова не соответствующим кодексу, - заявил глава ВАДА Крейг Риди.

Российское антидопинговое агентство находилось под санкциями с ноября 2015 года, когда было признано не соответствующим кодексу. Отметим, что расклад голосов при голосовании был в пользу РУСАДА.

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