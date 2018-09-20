Глава ВАДА официально объявил о восстановлении РУСАДА в правах

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-20T16:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Исполком ВАДА в четверг, 20 сентября, официально признал РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу. Об этом официально заявил глава организации Крейг Риди, дав первый официальный развернутый комментарий по этой теме:

- Сегодня мы приняли важное решение восстановить РУСАДА в правах, признав соответствующим кодексу. Это решение предусматривает четкий график, по которому должен быть предоставлен доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории. В случае, если это не будет выполнено, комитет по соответствию признает РУСАДА снова не соответствующим кодексу, - заявил глава ВАДА Крейг Риди.

Российское антидопинговое агентство находилось под санкциями с ноября 2015 года, когда было признано не соответствующим кодексу. Отметим, что расклад голосов при голосовании был в пользу РУСАДА.