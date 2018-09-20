2018-09-20T16:40:58+03:00
Политика

Захарова: В ближайшее время будут опубликованы новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

Представитель МИД РФ отметила, что обстоятельства трагедии требуют дополнительных разъяснений израильской стороны
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Геодакян/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

В ближайшее время ожидается поступление новых данных о крушении российского самолета Ил-20 в Сирии, они будут опубликованы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы. Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедии о причастности к ней израильских военных летчиков», - отметила Захарова в ходе брифинга для журналистов.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, обстоятельства трагедии требуют дополнительных разъяснений израильской.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была потеряна во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве действия Израиля оценили как враждебные и возложили ответственность за происшествие на Тель-Авив.

В свою очередь в Израиле с обвинениями не согласились, настаивая на том, что вся вина целиком лежит на Сирии. В ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху предложил передать Москве всю имеющуюся у Израиля информацию о катастрофе Ил-20.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
Госдума обяжет владельцев гироскутеров и сегвеев учить ПДД и получать номера
Адвокат прокомментировал постановление ВС касательно уголовной ответственности за лайки и репосты
Белый кот прославился, приняв участие в спецоперации СБУ
Глава ВАДА официально объявил о восстановлении РУСАДА в правах
Финляндия заподозрила российское учебное парусное судно в нарушении границы
Глава Минобороны Израиля пообещал передать России всю информацию о крушении Ил-20
Стал известен расклад голосов при восстановлении РУСАДА в правах
Путин заявил, что объем поддержки семьям с детьми составит 2,7 трлн рублей за шесть лет
Южнокорейский президент передаст Трампу послание от Ким Чен Ына
Евросоюз заподозрил Amazon в недобросовестной конкуренции
Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста
Китай произвел успешный пуск ракет-носителей со спутниками навигационной системы Beidou
С российского спорта сняли санкции: большинство исполкома WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
Торговые войны и санкции: Медведев предрек непростую шестилетку для российской экономики
Четверг может стать рекордно теплым в Москве
Порошенко пообещал не допустить снятия санкций с России
Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения недостоверной информации
В Колумбии грузовик врезался в толпу, погибли 8 человек
Песков подтвердил получение телеграммы от Башара Асада после инцидента с Ил-20
Трамп назвал худшую ошибку властей США за всю историю страны