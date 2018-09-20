Захарова: В ближайшее время будут опубликованы новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-20T16:40:58+03:00

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В ближайшее время ожидается поступление новых данных о крушении российского самолета Ил-20 в Сирии, они будут опубликованы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы. Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедии о причастности к ней израильских военных летчиков», - отметила Захарова в ходе брифинга для журналистов.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, обстоятельства трагедии требуют дополнительных разъяснений израильской.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была потеряна во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве действия Израиля оценили как враждебные и возложили ответственность за происшествие на Тель-Авив.

В свою очередь в Израиле с обвинениями не согласились, настаивая на том, что вся вина целиком лежит на Сирии. В ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху предложил передать Москве всю имеющуюся у Израиля информацию о катастрофе Ил-20.