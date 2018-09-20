Госдума обяжет владельцев гироскутеров и сегвеев учить ПДД и получать номера

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-20T16:45:53+03:00

Депутаты предлагают изменить статус данных средств передвижения и обязать владельцев ставить их на учет и оформлять страховку

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В Госдуме допускают возможность того, что владельцы индивидуальных средств передвижения, таких как гироскутеры, электросамокаты, сегвеи и моноколесы будут обязаны ставить их на учет в автоинспекции и учить ПДД,

- В тех странах, где данные средства передвижения зарегистрированы, они приравнены к мотоциклистам, либо к велосипедистам. У нас это пешеходы.Хотя какие это пешеходы? Они ездят без шлемов, игнорируют все правила дорожного движения. Человек на гироскутере может ехать по пешеходному переходу со скоростью 40 километров в час. выезжать на дороги и провоцировать аварии, а представляете, если его собьют? Получится, что водитель сбил пешехода и пойдет в тюрьму - говорит депутат Василий Власов.

Данные транспортные средства парламентарий делит на два вида: маломощные, ездить на «даче» и профессиональные, которые могут развивать скорость до 100 километров в час.

Необходимо не просто упорядочить их использование, а установить возрастные ограничения на использование каждого из них.

Депутаты отмечают, что кроме ограничений нужно обязать владельцев сдавать ПДД и регистрировать ТС в подразделениях автоинспекции, а ОСАГО должно распространяться и на такие транспортные средства, а точнее на их водителей, пишет ФАН.