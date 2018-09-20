2018-09-20T17:28:19+03:00
Общество

Путин призвал устранить стереотипы и карьерные ограничения в отношении женщин

По мнению главы российского государства, мир «только выиграет, если женских историй успеха будет как можно больше»
Денис СУХОВ
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Фото: Михаил Метцель/ТАССФото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин призвал устранить стереотипы и карьерные ограничения в отношении женщин, решить проблему гендерного неравенства.

«Мир, государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше», - заявил глава государства, выступая на Евразийском женском форуме.

По словам Путина, решение проблемы гендерного неравенства лежит в русле общих интересов, поэтому необходимо обеспечить возможности для получения женщинами необходимого образования, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, дать прекрасному полу чувство самостоятельности и независимости.

При этом президент добавил, что важно сохранить традиционные ценности семьи и материнства, которые являются общими для всех стран и не зависят от общественного уклада или технического прогресса.

«В таком случае мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации», - подчеркнул Путин.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».

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