Ученые рассказали о пользе мяса для худеющих

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-20T17:49:50+03:00

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Ученые из Университета Торонто в Канаде выяснили, какой продукт быстрее всего поможет снизить вес и нормализовать обмен веществ. Оказалось, что это не привычные низкокалорийные продукты, а мясо.

По мнению ученых, для улучшения пищеварения и метаболизма необходимо регулярно употреблять мясные продукты с овощами. Как отмечают эксперты, в мясе содержится большое количество необходимых витаминов и питательных веществ, которые довольно сложно получить из других источников.

Если на период диеты минимизировать употребление мяса или вовсе отказаться от него, то организм испытает огромный стресс. В результате, вместо того, чтобы избавляться от лишних килограммов, человек начинает наоборот набирать вес, поскольку организм пытается создать «резерв» при любом удобном случае. А по окончании жесткой диеты, человек и вовсе рискует уйти в плюс, передает сайт argumenti.ru.

На основе этих данных специалисты рекомендуют отказаться от сильных ограничений и предпочесть диетам сбалансированное питание: употреблять мясо с овощами и пить больше чистой воды, передает телеканал «360».