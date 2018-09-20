Захарова: Террористы доставили зарин в госпиталь в Идлибе

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-20T18:01:14+03:00

Представитель МИД РФ отметила, что говорить о срыве сценария с применением химоружия в сирийской провинции

Изменить размер текста: A A

Террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» продолжают подготовку к провокации с применением химоружия в сирийском Идлибе и доставили боевое отравляющее вещество зарин в национальный госпиталь в этой провинции.

Об этом заявила офциальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов.

Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что договоренности между Россией и Турцией, достигнутые 17 сентября, позволят избежать жертв среди гражданского населения Идлиба и позволят размежевать террористов и умеренную оппозицию.

Кроме того, в Москве надеются на отрезвляющий эффект, которое соглашение окажет на провокаторов, намеревающихся оправдать очередной агрессивный ракетно-бомбовый удар коалиции США по Сирии путем постановочной химатаки.

«К сожалению, пока рано говорить о срыве этого поддерживаемого Западом сценария. Поступает информация о продолжающихся химических приготовлениях: «Джебхат ан-Нусра» занимается поставками химоружия союзным незаконным вооруженным формированиям. В национальный госпиталь Идлиба доставлено боевое отравляющее вещество зарин», - подчеркнула Захарова.

Захарова не исключила, что главная роль в планируемой провокации вновь отойдет неправительственной организации «Белые каски». Сотни членов организации в последнее время прибыли в Сирию и приступили к подготовке постановочной химатаки под руководством иностранных инстуркторов.

«Имеются также свидетельства, что жертвами постановочного преступления могут стать похищенные террористами женщины и дети», - заключила представитель МИД РФ.