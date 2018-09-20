2018-09-20T18:24:23+03:00
В мире

Власти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами

Инцидент произошел близ города Перримен, правоохранители пока не установили полный контроль над ситуацией и рекомендуют гражданам избегать места происшествия
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвамиВласти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами вблизи населенного пункта Перримен. Соответствующее сообщение опубликовал шериф города Харфорд Джеффри.

«Мы можем подтвердить, что в районе дорог Спесутиа и Перримен произошла стрельба. Многочисленные пострадавшие. Ситуация по-прежнему быстро меняется. Пожалуйста, избегайте этой области», - говорится в сообщении шерифа.

Отмечается, что сигнал поступил в 9:09 по местному времени (16:09 мск). Другие подробности инцидента не приводятся.

Помимо представителей местной полиции на место происшествия выдвинулись сотрудники балтиморского отделения Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) — в компетенцию агентства входит расследование случаев незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также преступлений террористической направленности.

Перримен располагается примерно в 55 километрах от Балтимора, крупнейшего населенного пункта штата. В районе, откуда поступило сообщение о стрельбе, располагаются церковь, бизнес-центры и военный комплекс.

«Мы внимательно следим за ужасающей стрельбой... Государство готово оказать любую поддержку», - прокомментировал ситуацию губернатор штата Ларри Хоган.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пляжи Италии атаковали медузы-убийцы
Матвиенко допустила выход России из Совета Европы
Захарова: Террористы доставили зарин в госпиталь в Идлибе
Ученые рассказали о пользе мяса для худеющих
Путин призвал устранить стереотипы и карьерные ограничения в отношении женщин
Пауки опутали греческий город паутиной
Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
Госдума обяжет владельцев гироскутеров и сегвеев учить ПДД и получать номера
Захарова: В ближайшее время будут опубликованы новые данные о крушении Ил-20 в Сирии
Адвокат прокомментировал постановление ВС касательно уголовной ответственности за лайки и репосты
Белый кот прославился, приняв участие в спецоперации СБУ
Глава ВАДА официально объявил о восстановлении РУСАДА в правах
Финляндия заподозрила российское учебное парусное судно в нарушении границы
Глава Минобороны Израиля пообещал передать России всю информацию о крушении Ил-20
Стал известен расклад голосов при восстановлении РУСАДА в правах
Путин заявил, что объем поддержки семьям с детьми составит 2,7 трлн рублей за шесть лет
Южнокорейский президент передаст Трампу послание от Ким Чен Ына
Евросоюз заподозрил Amazon в недобросовестной конкуренции
Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста
Китай произвел успешный пуск ракет-носителей со спутниками навигационной системы Beidou
С российского спорта сняли санкции: большинство исполкома WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
Торговые войны и санкции: Медведев предрек непростую шестилетку для российской экономики
Четверг может стать рекордно теплым в Москве
Порошенко пообещал не допустить снятия санкций с России
Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения недостоверной информации
В Колумбии грузовик врезался в толпу, погибли 8 человек
Песков подтвердил получение телеграммы от Башара Асада после инцидента с Ил-20
Трамп назвал худшую ошибку властей США за всю историю страны