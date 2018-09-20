СЕГОДНЯ 18:23 2018-09-20T18:24:23+03:00

Власти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инцидент произошел близ города Перримен, правоохранители пока не установили полный контроль над ситуацией и рекомендуют гражданам избегать места происшествия

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Власти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами вблизи населенного пункта Перримен. Соответствующее сообщение опубликовал шериф города Харфорд Джеффри.

«Мы можем подтвердить, что в районе дорог Спесутиа и Перримен произошла стрельба. Многочисленные пострадавшие. Ситуация по-прежнему быстро меняется. Пожалуйста, избегайте этой области», - говорится в сообщении шерифа.

Отмечается, что сигнал поступил в 9:09 по местному времени (16:09 мск). Другие подробности инцидента не приводятся.

Помимо представителей местной полиции на место происшествия выдвинулись сотрудники балтиморского отделения Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) — в компетенцию агентства входит расследование случаев незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также преступлений террористической направленности.

Перримен располагается примерно в 55 километрах от Балтимора, крупнейшего населенного пункта штата. В районе, откуда поступило сообщение о стрельбе, располагаются церковь, бизнес-центры и военный комплекс.

«Мы внимательно следим за ужасающей стрельбой... Государство готово оказать любую поддержку», - прокомментировал ситуацию губернатор штата Ларри Хоган.