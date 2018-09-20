Матвиенко допустила выход России из Совета Европы

СЕГОДНЯ 18:46 2018-09-20T18:47:05+03:00

Спикер Совфеда напомнила, что статус России в организации остается неопределенным уже четвертый год

Изменить размер текста: A A

В России назревает внутреннее решение выйти из Совета Европы, отношения с которым пребывают в «мертвой точке» уже несколько лет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

«У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне. Если Совет Европы с этим согласится, с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть», - сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что переговоры о статусе России в организации находятся в «мертвой точке» уже четвертый год, и дальше «затягивать эту паузу бессмысленно».

Матвиенко отметила, что Россия сотрудничает со всеми межпарламентскими организациями, однако все больше теряет заинтересованность в возвращении в ПАСЕ, ситуацию в которой оценивает как критическую.

«Мы ни на кого не обижались, мы всегда конструктивно относимся к критике, которая звучит в адрес России, когда она объективна, и делаем соответствующие выводы...Главная наша позиция в том, что ПАСЕ должна обеспечивать равные права и возможности участия в работе этой организации всех 47 государств - членов Совета Европы», - добавила спикер Совфеда, подчеркнув, что ПАСЕ не имеет права «дискриминировать, не признавать полномочия депутатов, избранных народами того или иного государства».

Напомним, отношения России и ПАСЕ обострились в 2015-2016 годах, после того как российских парламентариев лишили права голоса из-за их позиции по Крыму. В конце июня прошлого года Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не восстановят полностью.

В октябре состоится очередная сессия ПАСЕ, где впервые обсудят недопустимость применения санкций против национальных делегаций. В Москве подчеркнули, что решение о выходе из ассамблеи будет приниматься по итогам этой сессии.