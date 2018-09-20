Валуев: восстановление РУСАДА в правах — очень важный шаг
Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о восстановлении в правах РУСАДА является очень важным, так как дает возможность российским специалистам брать допинг-пробы у спортсменов.
Об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил экс-боксер и депутат Государственной Думы Николай Валуев.
«Очень важно. Ибо западные комиссионеры почему-то не разбегались приезжать в Россию. Хотя у них право есть. И брать допинг-пробы у наших спортсменов. Нашим спортсменам вменялась несвоевременная сдача допинг-тестов. Иезуитский, очень западный подход ко всему, что касается и спорта, и вообще», - подчеркнул Валуев.
Восстановление РУСАДА в правах дает не только возможность своевременной сдачи допинг-проб спортсменами, но и организации международных соревнований, добавил Валуев.
«Предвосхищаю, но посмотрим», - заключил депутат.
Ранее в четверг ВАДА полностю восстановило в правах Российское антидопинговое агентство спустя три года санкций.