Валуев: восстановление РУСАДА в правах — очень важный шаг

СЕГОДНЯ 19:58 2018-09-20T19:58:26+03:00

Экс-боксер и депутат Госдумы рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» об иезуитском подходе Запада ко всему, что касается спорта

Изменить размер текста: A A

Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о восстановлении в правах РУСАДА является очень важным, так как дает возможность российским специалистам брать допинг-пробы у спортсменов.

Об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил экс-боксер и депутат Государственной Думы Николай Валуев.

«Очень важно. Ибо западные комиссионеры почему-то не разбегались приезжать в Россию. Хотя у них право есть. И брать допинг-пробы у наших спортсменов. Нашим спортсменам вменялась несвоевременная сдача допинг-тестов. Иезуитский, очень западный подход ко всему, что касается и спорта, и вообще», - подчеркнул Валуев.

Восстановление РУСАДА в правах дает не только возможность своевременной сдачи допинг-проб спортсменами, но и организации международных соревнований, добавил Валуев.

«Предвосхищаю, но посмотрим», - заключил депутат.

Ранее в четверг ВАДА полностю восстановило в правах Российское антидопинговое агентство спустя три года санкций.