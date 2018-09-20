2018-09-20T22:40:49+03:00
Общество

Youtube разблокировал канал рэп-баттлов Versus Battle

Аккаунт стал снова доступен после недолгой блокировки
Денис СУХОВ
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Youtube разблокировал канал рэп-баттлов Versus BattleYoutube разблокировал канал рэп-баттлов Versus Battle
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Популярный видеохостинг Youtube разблокировал канал Versus Battle, который зарекомендовал себя как одна из основных площадок для так называемых рэп-битв.

Вечером 20 сентября пользователи сети заметили, что канал стал недоступен — припопытке зайти на страницу Versus Battle в Youtube появлялось сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Однако спустя некоторое время канал снова стал доступен. Несмотря на непродолжительный характер блокировки, многие заинтересованные лица успели всерьез озаботиться будущим российской рэп-культуры в эпоху «после Versus Battle».

Отрадным исключением стал депутат Госдумы Виталий Милонов. В интервью Радио «Комсомольская правда» парламентарий выразил мнение, что «полноценная музыка» не нуждается в «дополнительных аксессуарах» и баттлах, но если уж и устраивать подобные мероприятия, то на хороших, «имперских» площадках. Стоит ли уточнять, что Versus Battle депутат к таковым не относит.

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