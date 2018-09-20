Жертвами стрельбы в американском штате Мэриленд стали четыре человека

СЕГОДНЯ 22:59 2018-09-20T22:59:34+03:00

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Четыре человека стали жертвами стрельбы в американском штате Мэриленд, включая самого стрелка. Также местные власти сообщают о семи пострадавших.

По данным шерифа округа Харфорд Джеффри Галера, стрельба произошла в промышленном районе в городе Абердин, к северо-востоку от Балтимора. Подозреваемой оказалась 26-летняя местная жительница, чьи мотивы остаются неизвестными.

Девушка расстреляла несколько человек, после чего попыталась совершить самоубийство и была госпитализирована со смертельными ранениями, спасти её жизнь врачи не смогли.

Ранее власти штата сообщили о стрельбе с многочисленными пострадавшими в районе дорог Спесутиа и Перримен. В настоящее время территория полностью контролируется полицией, которая продолжает расследование обстоятельств происшествия, собирает улики и опрашивает очевидцев.

В расследовании также участвуют сотрудники местных отделений ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.