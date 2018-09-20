2018-09-20T23:41:27+03:00
Политика

Минобороны РФ подтвердило подлинность документации по ракете 9М38, которой был сбит МН-17

В ведомстве ответили на якобы обнаруженные «нестыковки» в производственной документации по ракете, представленной на брифинге 17 сентября
Денис СУХОВ
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Минобороны РФ подтвердило подлинность документации по ракете 9М38, которой был сбит МН-17Минобороны РФ подтвердило подлинность документации по ракете 9М38, которой был сбит МН-17Фото: REUTERS
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Министерство обороны РФ ответило на сообщения о якобы обнаруженных нестыковках с производственной документации по ракете 9М38, которой был сбит малайзийский «Боинг» МН-17 в небе над Донбассом.

«При создании зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе на неё разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации. В этот комплект входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты», - пояснили в ведомстве.

При этом формуляр на двигатель являлся эталонным, с него делался тираж формуляров, в которые вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете.

В случае прихода в негодность эталонного формуляра, «подлинника», вместо него создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник». С нее продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием «восстановленный подлинник».

Формуляр, представленный на брифинге Минобороны, был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем свидетельствует сделанная в формуляре запись. После этого в него вносились данные об изгтовляемых изделиях.

При этом подчеркивается, что такой порядок разработки технической документации определялся ГОСТ 19.602-78, и был принят на предприятиях всего Советского Союза, в том числе на Украине.

«Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности», - говорится в заявлении Минобороны. В случае соответствующего обращения от международной Следственной группы ведомство готово рассмотреть возможность дополнительных экспертиз.

Напомним, 17 сентября Минобороны РФ провело брифинг, в ходе которого представило задокументированные доказательства того, что ракета, сбившая малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом была произведена на Долгопрудненском предприятии в 1986, после чего отправлена на Украину в военную часть в составе Прикарпатского военного округа.

Впрочем, некоторые журналисты на Западе и Украине усомнились в подлинности представленных Минобороны РФ документов, обнаружив «нестыковки» в датах на формулярах.

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