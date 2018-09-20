2018-09-20T23:53:37+03:00
Звезды

Новый фильм про Джеймса Бонда снимет Кэри Фуканага

25-й фильм франшизы обзавелся режиссером
Галина СЕРОВА
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Сегодня объявили, что съемки „Бонд 25“ начнутся под руководством режиссера Кэри ФукунагиСегодня объявили, что съемки „Бонд 25“ начнутся под руководством режиссера Кэри ФукунагиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наконец-то продолжение похождений агента 007 получило режиссера.

«Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи и Дэниел Крейг („Джемс Бонд“) сегодня объявили, что съемки „Бонд 25“ начнутся на базе Pinewood Studios 4 марта 2019 года под руководством режиссера Кэри Фукунаги», — рассказали на на официальной странице франшизы.

Выход блокбастера запланирован на 14 февраля 2020 года, сообщает телеканал 360.

Сам Дэниел Крейг поделился фото с начала съемок еще три дня назад.

Американский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор. Наиболее известен как режиссёр и сценарист фильма 2009 года «Без имени», фильма 2011 года «Джейн Эйр» и как режиссёр и исполнительный продюсер сериала 2014 года канала HBO «Настоящий детектив».

Напоминим, ранее в режиссерах значился Дэнни Бойл, создавший такие известные картины, как «На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя», «Пляж» и другие. Однако, в конце августа британце оставил этот пост.

«Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что Дэнни Бойл решил больше не участвовать в съемках фильма "Бонд 25"», — сообщается в официальном микроблоге Бондианы в Twitter. Причиной такого решения стали «творческие разногласия».

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