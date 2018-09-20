Пранкер Вован назвал глупостью то, что СБУ запретило ему и Лексусу въезд на Украину

20 Сент. 23:50 2018-09-21T00:36:03+03:00

Известные телефонные шутники, которые и не собирались ездить в Незалежную, считают это решение признанием своих заслуг

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Российский пранкер Владимир Краснов, более известный как Вован, рассказал Радио «Комсомольская правда» (Москва 97,2 FM), как он относится к тому, что им с Лексусом (в миру — Алексей Столяров) запретили въезд на Украину.

— Если год назад нас добавили на сайт «Миротворец», то сейчас окончательно получается, что СБУ нам закрыли въезд. Это глупо, потому что мы и так не собирались ездить на Украину, - сказал он.

— С учетом того, что постоянно пранкуем и главу СБУ, и Порошенко, и других политиков, интересно узнать, по какой причине теперь нас туда не пускают, формулировка. Вроде как «антиукраинская деятельность и посещение Крыма». Это признание наших заслуг. Они считают нас серьезной угрозой той политической элиты, которая находится сейчас у власти на Украине, - подытожил Вован.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале октября прошлого года стало известно, что украинский сайт «Миротворец» внес прославившихся телефонными розыгрышами знаменитых политиков и звезд Владимира Кузнецова и Алексея Столярова в свою базу данных. Пранкеры попали туда за посещение Донецка, где они презентовали книгу «Вован и Лексус. По ком звонит телефон».

А в четверг, 20 сентября, выяснилось, что телефонным шутникам на три года запретили въезд на Украину.

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Все началось с того, что в воскресенье министерство обороны Украины обвинило российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) в розыгрыше их шефа Степана Полторака. Розыгрыше, со слов незалежных силовиков, неудавшемся и сразу раскрытом. «Комсомолка» публикует эксклюзивную расшифровку беседы якобы неудачного розыгрыша (подробности).