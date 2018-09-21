Западные дипломаты осудили запрет русского языка во Львове

СЕГОДНЯ 00:24 2018-09-21T00:28:56+03:00

В канве общеукраинской борьбы с русским языком русский язык уже запрещен на Украине как язык обучения. Фото ТАСС/ Мария Фролова

Послы Канады и Британии на Украине назвали эту идею дискриминационной и глупой

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Послы Канады и Великобритании на Украине осудили запрет русского языка во Львове, назвав эту идею дискриминационной и глупой. Первым высказался по поводу введения моратория на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области канадский дипломат Роман Ващук.

«Запрет во Львовской области так, как он сформулирован, — недалёкий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю об этом как диаспорный носитель украинского языка и последовательный сторонник позитивных действий для культурных продуктов на этом языке, но также я сторонник разнообразия», - написал он на своей странице в Twitter.

Ващука поддержала его британская коллега Джудит Гоф, разместив заявление посла Канады в своем микроблоге и добавив, что тоже не согласна с этим решением львовских депутатов областного совета. Сообщение она сопроводила хештегами «толерантность» и «разнообразие».

«Я не могу согласиться. Да ладно, Львовская область, ты же выше этого. И я говорю это как ценитель и украинского, и русского языков», - написала Джудит Гоф.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о полном запрете русского языка в любой форме на территории Львовской области. Инициативу хотят распространить на всю Украину.