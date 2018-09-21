2018-09-21T01:05:54+03:00
Экономика

Вексельберг снизил долю в «Т Плюс» с 57,1% до 39,59%

Ряд сделок, в результате которых бизнесмен утратил прямой контроль над энергетической компанией, был совершен 7 сентября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Предприниматель Виктор ВексельбергПредприниматель Виктор ВексельбергФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Доля российского предпринимателя Виктора Вексельберга, владельца группы «Ренова», в подконтрольной ему частной энергетической компании «Т Плюс» снизилась с 57,1% до 39,59%. То есть, миллиардер утратил над ней прямой контроль.

Как следует из сообщения на портале корпоративной информации энергокомпании, ряд сделок, в результате которых доля бизнесмена стала менее 50%, был совершен 7 сентября. Так, в частности, кипрская Integrated Energy Systems снизила долю в «Т Плюс», которой владела через Brookweed Trading, до 20,47%. Ранее ей принадлежало 52,81%.

В то же время другой акционер энергетической компании, кипрская фирма Merol Trading, имевшая в своем распоряжении 11,74% «Т Плюс», получила контроль над 17,04% акций, которыми будет распоряжаться через ЗАО «КЭС Холдинг».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что принадлежащая Виктору Вексельбергу компания «Ренова» 6 апреля попала под санкции Соединенных Штатов, и теперь юридическим и физическим лицам США нельзя вести с ней дела, покупать ее акции или товары.

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Заморожены счета на сумму в $1,5-2 млрд. А «отмываться» вместе с Виктором Вексельбергом теперь приходится швейцарцам и итальянцам (подробности).

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