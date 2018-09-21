Небензя: Россия вновь предложила Аббасу и Нетаньяху встретиться в Москве

СЕГОДНЯ 01:26 2018-09-21T01:44:00+03:00

Постпред РФ при ООН считает, что личная встреча лидеров Палестины и Израиля может помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

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Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что наша страна готова организовать переговоры лидера Палестины Махмуда Аббаса и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москве.

«Остается актуальной наша инициатива по организации в Москве личной встречи палестинского и израильского лидеров», - сказал российский дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что «необходимо переломить существующие тенденции, связанные с односторонними решениями», и уточнил: «Речь идет о прекращении поселенческой активности Израиля на оккупированных территориях, провокационной риторики и насилия с обеих сторон».

Как отметил при этом Василий Небензя, «разумеется, нельзя забывать о гуманитарном содействии палестинцам, прежде всего в секторе Газа». По его словам, он исходит «из того, что интенсивная помощь сектору должна быть сопряжена с задачей восстановления единства палестинских рядов», передает РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал об обострении палестино-израильского конфликта.