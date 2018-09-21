Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

СЕГОДНЯ 01:56 2018-09-21T02:11:06+03:00

Президент Украины был удостоен такой чести в благодарность за возвращение украденных из городского музея полотен, которые обнаружились под Одессой

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Депутаты городского совета итальянской Вероны приняли решение лишить президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина своего города.

Этой чести лидера Незалежной удостоили в 2016 году в благодарность за возвращение украденных из городского музея семнадцати полотен, которые обнаружились под Одессой. Картины общей стоимостью около 20 миллионов евро были похищены из музея Кастельвеккьо в ноябре 2015 года, среди них были работы Тинторетто, Рубенса, Мантеньи, Пизанелло и Карото. По обвинению в их краже тогда были арестованы девять граждан Молдавии и трое итальянцев, а Порошенко, как сообщал сайт kp.ru, заверил, что все шедевры изобразительного искусства будут возвращены музею Вероны.

Однако в четверг, 20 сентября, стало известно, что горсовет отменил позапрошлогоднее решение муниципалитета и лишил президента Украины почетного звания. Об этом рассказал агентству Sputnik Italia член городского совета Вероны Вито Коменчини.

«Решение об отмене вступает в силу немедленно», - уточнил он.

Инициатором награждения Порошенко званием почетного гражданина Вероны в 2016 году выступил мэр города Флавио Този, но многие горожане и общественные организации выступили против этого решения из-за войны, развязанной Киевом в Донбассе.