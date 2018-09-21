В Карелии задержали предполагаемого убийцу двух девушек в Петрозаводске
Жители города Петрозаводск в Карелии могут вздохнуть с облегчением: сотрудники правоохранительных органов задержали человека, подозреваемого в зверском убийстве двух девушек.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, первую жертву убийцы горожане обнаружили 19 сентября у общежития. Ею стала 20-летняя студентка, которую неизвестный исполосовал ножом. А через сутки в самом центре нашли мертвой 27-летнюю женщину, с которой, судя по количеству ножевых ранений, разделался тот же преступник.
Целых три дня Петрозаводск с населением в 270 тысяч человек жил в страхе из-за слухов о кровожадном маньяке, на счету которого десяток жертв. Мужчины боялись выпускать своих жен, сестер и дочерей на улицу, а полицейские тем временем искали убийцу.
Накануне в пресс-службе СУ СКР по республике Карелия рассказали, что задержать 28-летнего подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения и другие улики. Предполагаемого преступника уже допросили, теперь с ним работают психиатры.