2018-09-21T02:34:14+03:00
Происшествия

В Карелии задержали предполагаемого убийцу двух девушек в Петрозаводске

Слухи о кровожадном маньяке три дня держали весь город в страхе, мужчины боялись выпускать своих жен, сестер и дочерей на улицу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сотрудники правоохранительных органов в Петрозаводске задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве двух девушекСотрудники правоохранительных органов в Петрозаводске задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве двух девушекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители города Петрозаводск в Карелии могут вздохнуть с облегчением: сотрудники правоохранительных органов задержали человека, подозреваемого в зверском убийстве двух девушек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первую жертву убийцы горожане обнаружили 19 сентября у общежития. Ею стала 20-летняя студентка, которую неизвестный исполосовал ножом. А через сутки в самом центре нашли мертвой 27-летнюю женщину, с которой, судя по количеству ножевых ранений, разделался тот же преступник.

Целых три дня Петрозаводск с населением в 270 тысяч человек жил в страхе из-за слухов о кровожадном маньяке, на счету которого десяток жертв. Мужчины боялись выпускать своих жен, сестер и дочерей на улицу, а полицейские тем временем искали убийцу.

Накануне в пресс-службе СУ СКР по республике Карелия рассказали, что задержать 28-летнего подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения и другие улики. Предполагаемого преступника уже допросили, теперь с ним работают психиатры.

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