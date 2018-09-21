ФБР назвало причину закрытия Солнечной обсерватории в США

СЕГОДНЯ 02:54 2018-09-21T03:10:02+03:00

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В ФБР назвали причины «таинственного» закрытия Солнечной обсерватории, расположенной на пике Сакраменто в американском штате Нью-Мексико. Выяснилось, что принадлежащий Национальному научному фонду США закрыли из-за расследования дела о распространении детской порнографии, сообщает издание Albuquerque Journal со ссылкой на Федеральное бюро.

Оказывается, агенты ФБР заметили, что кто-то из людей в здании обсерватории, которая занимается изучением пятен на Солнце, интересуется запрещенными сайтами с детским порно. Во время обыска в обсерватории сотрудники Бюро обнаружили ноутбук, с которого неизвестный любитель порнографии заходил на запрещенные порталы. Работники научного учреждения рассказали, что в то время, когда агенты ФБР фиксировали доступ к неприличным материалы, конфискованным ноутбуком мог пользоваться только уборщик.

Сам же подозреваемый, когда его стали расспрашивать о компьютере, запаниковал и принялся утверждать, что в здание проник некий серийный убийца, якобы орудующий в штате. В результате ФБР временно закрыло обсерваторию, из-за чего поползли самые немыслимые слухи, о которых ранее писал сайт kp.ru.

Учреждение вновь заработало через полторы недели, 17 сентября. Расследование в отношении уборщика, подозреваемого в хранении и распространении детской порнографии, продолжается.