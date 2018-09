В Интернете опубликовано видео двух пассажирских самолетов, чуть не столкнувшихся в небе

Видеозапись, сделанная из кабины пилота, шокировала обитателей Всемирной паутины: на кадрах запечатлен момент, когда один лайнер пролетает между двумя другими самолетами.

Выглядит это действительно впечатляюще: два пассажирских самолета пролетают друг над другом на высоте не более 600 метров, а потом третий пролетает прямо между ними. Кажется, что катастрофа неизбежна, но воздушные суда благополучно разминулись, пишет газета The Daily Mail.

Это видео в Интернете за несколько дней набрало тысячи просмотров и вызвало настоящий шок в соцсетях. Большинство комментаторов считают, что это очень опасный маневр, люди упрекают пилотов за безрассудность.

Между тем, американский летчик Пэт Хобан утверждает, что несмотря на кажущуюся опасность, никакой угрозы для пассажиров лайнеров не было.

«Хотя снятый момент выглядит довольно эффектно, с соблюдением установленной правилами полетов дистанции, хорошо обученными пилотами и точным GPS на борту, эта ситуация не является поводом для тревоги», - сказал он.

