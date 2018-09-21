В Интернете опубликовано видео двух пассажирских самолетов, чуть не столкнувшихся в небе

СЕГОДНЯ 03:30 2018-09-21T04:23:58+03:00

За несколько дней видео набрало тысячи просмотров и сотни комментариев Фото: скриншот видео

На самом деле они пролетели друг над другом, но снятые из кабины пилота кадры выглядят действительно страшно [фото, видео]

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Видеозапись, сделанная из кабины пилота, шокировала обитателей Всемирной паутины: на кадрах запечатлен момент, когда один лайнер пролетает между двумя другими самолетами.

Выглядит это действительно впечатляюще: два пассажирских самолета пролетают друг над другом на высоте не более 600 метров, а потом третий пролетает прямо между ними. Кажется, что катастрофа неизбежна, но воздушные суда благополучно разминулись, пишет газета The Daily Mail.

Два пассажирских самолета пролетели друг над другомФото: скриншот видео

Это видео в Интернете за несколько дней набрало тысячи просмотров и вызвало настоящий шок в соцсетях. Большинство комментаторов считают, что это очень опасный маневр, люди упрекают пилотов за безрассудность.

Американский пилот Пэт Хобан утверждает, что несмотря на кажущуюся опасность, трюк не нес угрозыФото: скриншот видео

Между тем, американский летчик Пэт Хобан утверждает, что несмотря на кажущуюся опасность, никакой угрозы для пассажиров лайнеров не было.

«Хотя снятый момент выглядит довольно эффектно, с соблюдением установленной правилами полетов дистанции, хорошо обученными пилотами и точным GPS на борту, эта ситуация не является поводом для тревоги», - сказал он.