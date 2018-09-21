Роухани хотел бы встретиться с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 04:57 2018-09-21T05:10:25+03:00

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Американский постпред при ООН Никки Хейли рассказала журналистам, что президент Ирана Хасан Роухани изъявил желание встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время очередной сессии Генассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 18 сентября.

Она отметила, что решение о личной встрече с иранским лидером будет принимать президент США, все зависит только от него, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что американский лидер, говоря о возможности своей встречи с Хасаном Роухани, усомнился в том, что к таким переговорам готов Тегеран. И напомнил о выходе США из «странной иранской сделки». При этом Трамп подчеркнул, что готов встретиться с президентом Ирана без всяких предварительных условий.

Однако потом госсекретарь США Майкл Помпео, поддержав идею своего шефа лично пообщаться с иранским коллегой, уточнил, что у у Вашингтона все же есть условия, которые должен выполнить Тегеран, чтобы такие переговоры состоялись.