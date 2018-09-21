2018-09-21T06:04:51+03:00
Политика

За неделю у границ России было замечено 37 иностранных самолетов-разведчиков

Российские истребители дежурных сил ПВО 13 раз поднимались на их перехват и сопровождение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские летчики 13 раз за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных разведчиковРоссийские летчики 13 раз за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных разведчиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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За минувшую неделю у границ России было замечено 37 иностранных самолетов-разведчиков, российским истребителям дежурных сил противовоздушной обороны 13 раз пришлось подниматься в воздух на их перехват и сопровождение.

Это следует из еженедельной инфографики российского министерства обороны, опубликованной в ночь на пятницу официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

Самолеты Воздушно-космических сил России поднимались на перехват зарубежных летательных аппаратов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в опубликованной газетой инфографике.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные воздушные «шпионы» проводят регулярно, а их перехват и сопровождение – обычная практика. Между тем, в последнее время такие полеты участились, что в Госдуме связывают с растущим напряжением, которое намеренно создают США и отдельные страны НАТО. По мнению замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина, Североатлантический альянс провоцирует Россию на обострение отношений. Однако, как он отметил, руководство страны сохраняет хладнокровие: полеты разведчиков отслеживают, но на угрозы извне реагируют по регламенту.

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