Небензя: США подрывают усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 06:56 2018-09-21T07:04:55+03:00

Однако подход Вашингтона к политике по ближневосточному урегулированию еще не поздно пересмотреть, считает российский постпред при ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций, призвал США пересмотреть свой подход к политике на Ближнем Востоке.

«Накапливаются признаки, свидетельствующие о стремлении подорвать наработанную, в том числе с участием США, платформу урегулирования. Как иначе можно рассматривать последние решения Вашингтона по Иерусалиму, закрытию представительства Организации освобождения Палестины в столице США», - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что российской стороне «откровенно непонятен отзыв финансирования Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также совсем недавний отказ продолжить протягивать руку помощи двум госпиталям в Восточном Иерусалиме»

По словам Василия Небензи, такие шаги американской администрации «наносят серьезный ущерб коллективной работе по обеспечению палестино-израильского и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке», но «принятые решения еще не поздно отменить», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, госдеп решил закрыть офис Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в качестве «наказания» частично признанного государства за сотрудничество с МУС и отказ от «сделки века» – варианта ближневосточного урегулирования, предложенного администрацией Дональда Трампа.