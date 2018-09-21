Погода в Москве на 21 сентября 2018 года: МЧС предупредило жителей Москвы о тумане

СЕГОДНЯ 07:10 2018-09-21T07:10:40+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 21 сентября 2018 года. Как обещают специалисты, аномальное тепло, установившееся в столице в начале этой осени, продлится до конца недели. Так, в пятницу воздух в городе прогреется до +23…+25 градусов. При этом ожидается переменная облачности. Что касается осадков, то их вновь не предвидится. Ветер же будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В то же время МЧС России предупредило москвичей о тумане: до 10:00 мск пятницы местами в столице возможен туман с видимостью 200-500 метров.

А в ночь на субботу, 22 сентября, столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток также обойдется без дождей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году в Москве было зафиксировано самое теплое начало осени за последние 80 лет. Между тем, по мнению метеорологов, период затяжного летнего тепла в мегаполисе закончится уже на следующей неделе, после 23 сентября. Предполагается, что после рекордных +26 градусов столицу ждет резкое похолодание.