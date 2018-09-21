2018-09-21T07:38:55+03:00
Политика

В Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТП

Согласно документу, страховщики будут обязаны возмещать убытки и судебные расходы из-за аварии
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТПВ Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пятнциу, 21 сентября, стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий изменить порядок возмущения убытков при ДТП. Документ предполагает возложение на страховщиков обязанности по возмещению ущерба и судебных расходов вне зависимости от того, есть ли полис ОСАГА у виновника аварии.

Как отметил депутат Ярослав Нилов, являющийся одним из авторов инициативы, в настоящее время пострадавший в процессе взыскания убытков вынужден тратить слишком много усилий и времени на самостоятельный сбор документов и доказательств. Между тем, по мнению политика, страховые компании имеют достаточное количество кадров и ресурсов не только на сбор информации, но и на участие в судебных заседании, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщает сайт kp.ru, с 1 июня вступили в силу новые правила оформления мелких ДТП без участия сотрудников ГИБДД. А лимит выплат по ОСАГО для таких случаев был увеличен во всех регионах РФ с 50 до 100 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американец устроил стрельбу на поминках, ранив семь человек
В США назвали «божественное» оружие России
В итальянских магазинах могут сделать платной примерку одежды
Погода в Москве на 21 сентября 2018 года: МЧС предупредило жителей Москвы о тумане
Небензя: США подрывают усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
Световой меч Энакина Скайуокера из «Звездных войн» ушел с молотка за $179,5 тысячи
За неделю у границ России было замечено 37 иностранных самолетов-разведчиков
Азиатские шершни поселились во Франции
Роухани хотел бы встретиться с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Жертвами кораблекрушения в Танзании стали 44 человека
Киев подготовил новые санкции против Крыма
В Интернете опубликовано видео двух пассажирских самолетов, чуть не столкнувшихся в небе
ФБР назвало причину закрытия Солнечной обсерватории в США
В Карелии задержали предполагаемого убийцу двух девушек в Петрозаводске
Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны
Небензя: Россия вновь предложила Аббасу и Нетаньяху встретиться в Москве
Вексельберг снизил долю в «Т Плюс» с 57,1% до 39,59%
Западные дипломаты осудили запрет русского языка во Львове
Новый фильм про Джеймса Бонда снимет Кэри Фуканага
Пранкер Вован назвал глупостью то, что СБУ запретило ему и Лексусу въезд на Украину
Минобороны РФ подтвердило подлинность документации по ракете 9М38, которой был сбит МН-17