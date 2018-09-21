В Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТП

СЕГОДНЯ 07:38 2018-09-21T07:38:55+03:00

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В пятнциу, 21 сентября, стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий изменить порядок возмущения убытков при ДТП. Документ предполагает возложение на страховщиков обязанности по возмещению ущерба и судебных расходов вне зависимости от того, есть ли полис ОСАГА у виновника аварии.

Как отметил депутат Ярослав Нилов, являющийся одним из авторов инициативы, в настоящее время пострадавший в процессе взыскания убытков вынужден тратить слишком много усилий и времени на самостоятельный сбор документов и доказательств. Между тем, по мнению политика, страховые компании имеют достаточное количество кадров и ресурсов не только на сбор информации, но и на участие в судебных заседании, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщает сайт kp.ru, с 1 июня вступили в силу новые правила оформления мелких ДТП без участия сотрудников ГИБДД. А лимит выплат по ОСАГО для таких случаев был увеличен во всех регионах РФ с 50 до 100 тысяч рублей.