В итальянских магазинах могут сделать платной примерку одежды

СЕГОДНЯ 07:54 2018-09-21T07:54:08+03:00

Некоторые испанские магазины могут начать брать деньги с покупателей за примерку одежды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этот шаг продавцов подтолкнули сами покупатели, приобретающие понравившиеся им вещи в Интернете

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В некоторых магазинах Италии начнут брать деньги за примерку одежды. Об этом на днях объявила советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо.

Дело в том, что продавцы курток, брюк и платьев давно жалуются на резкое уменьшение прибыли из-за хитрых покупателей: многие выбирают вещь в обычном магазине, меряют ее, выясняют, какой точно им нужен размер, а потом заказывают понравившуюся одёжку в Интернете, сообщает портал «Испания по-русски».

«Если ничего не предпринимать, покупатели будут и дальше заказывать выбранные вещи онлайн», - заявила Мария дель Пилар-дель-Олмо.

Она добавила, что пришло время внедрять «инновационные идеи» и «стимулы», которые помогут защитить малый бизнес от крупных транснациональных корпораций, торгующих одеждой в Сети.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал, как выбрать и правильно заказать вещи в интернет-магазинах.