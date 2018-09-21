В итальянских магазинах могут сделать платной примерку одежды
В некоторых магазинах Италии начнут брать деньги за примерку одежды. Об этом на днях объявила советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо.
Дело в том, что продавцы курток, брюк и платьев давно жалуются на резкое уменьшение прибыли из-за хитрых покупателей: многие выбирают вещь в обычном магазине, меряют ее, выясняют, какой точно им нужен размер, а потом заказывают понравившуюся одёжку в Интернете, сообщает портал «Испания по-русски».
«Если ничего не предпринимать, покупатели будут и дальше заказывать выбранные вещи онлайн», - заявила Мария дель Пилар-дель-Олмо.
Она добавила, что пришло время внедрять «инновационные идеи» и «стимулы», которые помогут защитить малый бизнес от крупных транснациональных корпораций, торгующих одеждой в Сети.
Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал, как выбрать и правильно заказать вещи в интернет-магазинах.