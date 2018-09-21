В США назвали «божественное» оружие России

СЕГОДНЯ 08:05 2018-09-21T08:05:59+03:00

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Американских СМИ написали о возрождении российского «божественного» оружия. Материал посвящен нашим артиллерийским крупнокалиберным системам, а именно 240-миллиметровому миномету 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион».

В опубликованной в журнале National Interest статье эксперты Агентства иностранных военных исследований армии США (FMSO) гадают, почему в РФ модернизируют своего «бога войны». Как там отмечается, после окончания холодный войны Москва отправила все «Тюльпаны» и «Пионы» на склад, теперь же решила адаптировать их к современным вызовам.

Так, одни американские специалисты считают, что Россия возрождает крупнокалиберную артиллерию в связи с тем, снаряды для нее значительно дешевле, чем современные ракеты. По мнению же других аналитиков, такие орудия нужны Москве, так как они способны «стереть в порошок» укрепления противника в случае конфликта.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно американские СМИ предрекли своему истребителю F-22 поражение от российских боевых машин. Так, тогда эксперты рассказали о преимуществах Су-35.