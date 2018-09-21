Американец устроил стрельбу на поминках, ранив семь человек

СЕГОДНЯ 08:06 2018-09-21T09:32:00+03:00

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В США в городе Сиракьюс во время поминок произошла стрельба. Прозвучало от 10 до 15 выстрелов, а жертвами стали семь человек.

Трагедия случилась в штате Нью-Йорк. Сейчас в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов, пишет The Post-Standard.

Известно, что на траурную церемонию собралось порядка пятидесяти человек. В какой-то момент раздались выстрелы.

Очевидцы после расскажут полицейским, что стреляли от 10 до 15 раз. Семи пострадавшим, один из которых 10-летний ребенок.

По некоторым данным стрельбу вели сразу два человека, сообщает Газета.Ru

Сайт kp.ru рассказывал, что ранее в США был зарегистрирован еще один случай применения оружия, на этот раз в редакции одной из американских газет. Вооруженный преступник пришел в здание, где пасполагалось издание Capital Gazette. Не объясняя причин он открыл огонь. В результате происшествия погибли пять человек, 22 получили ранения разной степени тяжести.Во время задержания преступника в здании была найдена бомба.