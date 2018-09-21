Лондон намерен создать специальную структуру для борьбы с кибератаками из России

СЕГОДНЯ 08:53 2018-09-21T08:53:26+03:00

В новом подразделении при Минобороны Великобритании будут работать около двух тысяч сотрудников

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Лондон собирается создать специальную структуру для защиты от пресловутых «русских хакеров». В новом подразделении по противодействию кибератакам, которое планируют сформировать при британском Минобороны на фоне растущей «российской угрозы», будут работать около двух тысяч сотрудников, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники в ведомстве.

Отмечается, что отвечающий за кибербезопасность в военной области бывший командующий Объединенными Вооруженными силами страны генерал Ричард Бэрронс заявил, что «внедрение наступательных кибертехнологий в Великобритании имеет первостепенное значение в то время, когда такие страны, как Россия, уже перешли в наступление».

По словам одного из собеседников телеканала, на создание новой структуры планируется выделить 250 миллионов фунтов (примерно 330 миллионов долларов).

Напомним, из Лондона и Вашингтона в адрес нашей страны постоянно звучат бездоказательные обвинения в вымышленных интернет-атаках. В частности, Россию обвинили в причастности к атаке вируса-вымогателя NotPetya в июне 2017 года. А на днях, как сообщал сайт kp.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны Альянса готовы дать совместный отпор на потенциальные кибератаки из России, применив положения пятой статьи устава организации.