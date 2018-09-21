Китай поможет Сирии восстановить объекты культурного наследия

СЕГОДНЯ 09:22 2018-09-21T09:23:07+03:00

В Сирию начинает возвращаться мирная жизнь Фото: REUTERS

Соответствующее соглашение было подписано на форуме, посвященном проблемам защиты достояния древних цивилизаций

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В Китае прошел форум, посвященный проблемам защиты объектов достояния мировых древних цивилизаций. В частности, в рамках этого мероприятия государственный музей «Гугун» (пекинский Запретный город) и министерство культуры Сирии подписали меморандум о сохранении исторических реликвий.

Согласно достигнутым договоренностям, Пекин предоставит Дамаску материалы и оборудование, необходимые для восстановления пострадавших во время войны достопримечательностей, и организует профессиональную подготовку сирийских реставраторов.

Предполагается, что специалисты двух государств будут совместно работать над восстановлением исторических памятников в городе Алеппо, пишет китайская газета Global Times.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, после семи лет гражданской войны в Сирию начинает возвращаться мирная жизнь. Так, минувшим летом арабскую республику посетили первые российские туристы.

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