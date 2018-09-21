Мадуро: с 1 октября криптовалюта петро в будет использоваться в международной торговле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с 1 октября национальная криптовалюта петро будет использоваться в международной торговле.
"Начиная с 1 октября петро будет действовать в качестве обменной валюты на международном уровне. Это нефтяная криптовалюта Боливарианской Республики Венесуэла", - сказал Мадуро в интервью государственному телевидению, передает ТАСС.
Напомним, в последнее время в Венесуэле наблюдается острый социально-экономический кризис. По данным парламентского комитета по финансам, в августе 2018 года инфляция в стране в годовом исчислении превысила 200 000%. Международный валютный фонд ожидает инфляцию в миллион процентов к декабрю. По оценкам ООН, из страны уехали около 2,3 млн человек. Прежде всего, они переехали в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.
20 августа кабмин начал деноминацию в стране, убрав пять нулей и привязав новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость петро равна цене барреля венесуэльской нефти — в районе 60 долларов.