2018-09-21T09:42:55+03:00
В мире

Мадуро: с 1 октября криптовалюта петро в будет использоваться в международной торговле

По оценкам парламентского комитета по финансам, в августе в Венесуэле инфляция в годовом исчислении превысила 200 000%
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с 1 октября национальная криптовалюта петро будет использоваться в международной торговле.

"Начиная с 1 октября петро будет действовать в качестве обменной валюты на международном уровне. Это нефтяная криптовалюта Боливарианской Республики Венесуэла", - сказал Мадуро в интервью государственному телевидению, передает ТАСС.

Напомним, в последнее время в Венесуэле наблюдается острый социально-экономический кризис. По данным парламентского комитета по финансам, в августе 2018 года инфляция в стране в годовом исчислении превысила 200 000%. Международный валютный фонд ожидает инфляцию в миллион процентов к декабрю. По оценкам ООН, из страны уехали около 2,3 млн человек. Прежде всего, они переехали в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

20 августа кабмин начал деноминацию в стране, убрав пять нулей и привязав новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость петро равна цене барреля венесуэльской нефти — в районе 60 долларов.

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