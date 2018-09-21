Названа причина смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга

СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-21T09:48:22+03:00

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В пятницу стала известна причина смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга, который скончался утром 21 сентября в Центральном военном госпитале №108 в Ханое. Как рассказал журналистам источник в правительстве социалистической республики, политик умер в результате тяжелой болезни.

Как уточнили в медицинском учреждении, где лечился вьетнамский лидер, Чан Дай Куанг находился в тяжелом состоянии. При этом его лечением занимались как местные, так и зарубежные специалисты, однако глава государства так и не смог поправиться, пишет газета VnExpress.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Чан Дай Куанг, который вступил в должность президента в апреле 2016 года, скончался в Центральном военном госпитале, расположенном в столице социалистической республике, в эту пятницу, 21 сентября, в 10:05 по местному времени (06:05 по Москве). Политику был 61 год.