2018-09-21T09:49:47+03:00
Общество

В Калифорнии ввели штрафы в 25 долларов за использование пластиковых соломинок

Губернатор Калифорнии Джерри Браун запретил ресторанам пользоваться пластиковыми соломинками, так как они сильно загрязняют экологию
Ася РОМАНЧУК
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В Калифорнии решено отказаться от использования пластиковых соломинокВ Калифорнии решено отказаться от использования пластиковых соломинокФото: REUTERS
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В США было решено отказаться от использования пластиковых соломинок. Пока не во всей стране, а только в Калифорнии. Губернатор Джерри Браун стал первым из своих коллег в США, кто подписал закон об ограничении использования пластиковых соломинок в ресторанах.

Это, по словам политика, серьезный вклад в сохранение экологии штата и мирового океана.

Закон вступит в силу в 2019 году. С этого момента ресторанам будет не рекомендовано подавать к напиткам соломинки. Только в случае настоятельной просьбы клиента, сообщает агентство Associated Press.

За нарушение предписания предполагается наказание. Первые два раза – предупреждение, а потом штраф за каждое нарушение в 25 долларов. Оговаривается, что за год заведение не может заплатить более 300 долларов. Кстати, на рестораны быстрого питания нововведение не будет распространяться.

Представители демократической партии отметили, что это важный шаг в борьбе с загрязнением, а республиканцы назвали закон «нечестным наказанием» ресторанов.

По данным авторов законопроекта, с 1988 по 2014 год на пляжах Калифорнии было собрано более 800 тысяч соломинок, выброшенных океаном. В год производится более 30 миллионов тонн пластика, большая половина не перерабатывается, пишет «Российская газета».

Сайт kp.ru писал, что в 2014 года Калифорния приняла решение полностью отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

В Великобритании и Ирландии сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение о замене пластиковых соломинок бумажными с сентября. Также отказ от пластиковых соломинок в качестве эксперимента опробуют в нескольких заведениях сети во Франции, Норвегии и США.

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