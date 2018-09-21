Глава МИД Японии и госсекретарь США обсудили встречу лидеров Северной и Южной Корей

СЕГОДНЯ 10:08 2018-09-21T10:09:10+03:00

Таро Коно и Майк Помпео в телефонной беседе договорились в будущем согласовывать свою политику по КНДР

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно пообщался по телефону с госсекретарем США Майком Помпео, обсуждались ситуация вокруг КНДР, а также встреча лидеров Северной и Южной Корей в Пхеньяне.

«Стороны договорились в будущем согласовывать свою политику по Северной Корее с учетом прошедшего 18 – 19 сентября межкорейского саммита», - говорится в сообщении японского МИД.

Кроме того, собеседники «вновь подтвердили общую цель» – обеспечить воплощение в жизнь резолюций Совета безопасности ООН.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на днях провели уже третью встречу в этом году, причем президент Южной Кореи впервые прилетел на переговоры к северокорейскому коллеге в столицу КНДР. Лидеры двух стран-соседок подписали совместный документ, в котором говорится, что Пхеньян закроет западный испытательный полигон Сохэ в Точханни, а также полностью демонтирует расположенные Йонбёне ядерные объекты.

Президент США Дональд Трамп сообщил своим подписчикам в Тwitter, что он очень доволен итогами межкорейского саммита.