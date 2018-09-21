Аргентинский депутат обратилась к Путину за защитой

СЕГОДНЯ 10:14 2018-09-21T10:14:17+03:00

Майра Мендоса утверждает, что передала президенту РФ документ, в котором просит помочь ей и экс-главе своего государства Кристине Фернандес де Киршнер

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Аргентинский депутат Майра Мендоса в ходе Второго евразийского женского форума, который в настоящее время проходит в Санкт-Петербурге, обратилась за защитой к президенту РФ Владимиру Путину. По словам политика, она передала российскому лидеру документ, в котором попросила помочь ей и экс-главе южноамериканской страны Кристине Фернандес де Киршнер.

Как уточнила Мендоса, в своем послании она рассказала о «деградации судебной системы Аргентины» и об «использовании юридических механизмов в отношении политических оппонентов» нынешнего аргентинского лидера Маурисио Макри. «Мне удалось приблизиться к нему (Путину) и передать документ, в котором говорится о деградации судебной власти и вызванного этим кризиса, а также об отсутствии правового государства в Аргентине», - написала аргентинский политик на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году в южноамериканской стране разгорается коррупционный скандал, связанный с пребыванием у власти Кристины Киршнер. Она руководила страной в 2007-2015 годах, а теперь же, как выяснилось, рискует оказаться в тюрьме.